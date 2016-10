Rom gegen Roma

Die römische Stadtverwaltung hat zum 31. Oktober die Schließung der Siedlung an der Via Amarilli angeordnet. Dort leben vor allem Roma. Bürger der Stadt, Sozialzentren, das European Roma Rights Centre (ERRC) und die »Associazione 21 Iuglio« (21. Juli), die sich für die Rechte von Sinti und Roma einsetzt, haben scharfe Kritik an diesem unmenschlichen Akt der Stadtverwaltung der in Rom regierenden Protestpartei Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) geübt. Die Menschen würden so schutzlos dem beginnenden Winter ausgesetzt. In einer gemeinsamen Erklärung von ERRC und »21. Juli« wird die Vertreibung als »ein Verstoß gegen die Menschenrechte« bezeichnet. Damit würden »die internationalen Verpflichtungen« missachtet.

Von den weltweit acht bis zwölf Millionen Sinti und Roma leben in Italien etwa 150.000, sie stellen rund 0,25 Prozent der Bevölkerung, 70.000 haben eine italienische Staatsbürgerschaft. Viele leben dort schon seit mehreren Jahrhunderten, 95 Prozent sind sesshaf...