Kämpfen für den Durchbruch

Abseits von Demokraten und Republikanern kämpfen Bewerber mehrerer linker Parteien um das höchste Staatsamt. Die meisten von ihnen haben es jedoch nicht vermocht, in genügend Bundesstaaten ausreichende Unterschriften für ihre Kandidatur zu sammeln bzw. die weiteren Voraussetzungen für einen Antritt zu erfüllen. Sie könnten daher nicht einmal theoretisch ins Weiße Haus einziehen: Um dies zu erreichen, benötigten sie mindestens 270 von 538 Wahlmännerstimmen. Dazu in der Lage wäre nur die stärkste Kandidatin links der Demokratischen Partei, Jill Stein. Die Vertreterin der Grünen Partei gelangt in verschiedenen Umfragen auf bis zu fünf Prozent der Stimmen.

Der Argumentation, Hillary Clinton sei immer noch besser als Donald Trump, hält sie den Slogan »Vote for the greater good – not for the lesser evil« (Wählt das höhere Wohl – nicht das kleinere Übel) entgegen. Die Grünen plädieren für ein Ende der US-Kriegspolitik, eine Erhöhung ...