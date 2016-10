Stell dir vor, du kennst die Wahrheit

Schon im Februar trat er seinen Canossagang an, rutschte auf den Knien nach Dresden und verkündete dort: Zwar gehörten die deutschen Medien »zu den besten, unabhängigsten Medien der Welt«, trotzdem müsse er jetzt mit seiner »Branche hart ins Gericht« gehen. Der Wanderprediger und Chefredakteur der Zeit, Giovanni di Lorenzo, rief in Dresden die »Ereignisse der Silvesternacht von Köln« zum »klaren Wendepunkt« in der Flüchtlingspolitik aus. Schluss mit der »Willkommenskultur«, an der er sich selbst beteiligt habe und Schluss mit der unkritischen Haltung gegenüber den Flüchtlingen in den deutschen Medien. Grabscher in der Silvesternacht, wie sie bei unseren bajuwarischen Eingeborenen beim Oktoberfest zur Stammessitte gehören, genügten beim Chefredakteur unseres Elitenorgans zur Dekonstruktion seines Weltbildes.

Solche Bekenntnisse brachte er nicht nur in Dresden und anderswo vor. Auch im Pegida-nahen Cicero, wo ansonsten der Untergangsprophet Peter Sloterdijk ...