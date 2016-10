Der Himmel ist weiter

Zum 30. Mal fand von Mitte bis Ende Oktober in Berlin der Prix Europa statt. Im Berliner Haus des Rundfunks trafen sich beim gastgebenden RBB zahlreiche Medienschaffende aus ganz Europa, um die besten Fernseh-, Radio- und Online-Produktionen auszuzeichnen.

In der »Radio Fiction«-Abteilung waren wieder zwei Preise zu vergeben, für die beste Serie bzw. den besten Mehrteiler und für das beste Einzelhörspiel. Dafür gab es jeweils 6.000 Euro. Scherzhaft wurde auch der Vorschlag geäußert, für das beste »Koma-Hörspiel« einen weiteren Preis auszurichten. Eine flapsige Anspielung auf die Tatsache, dass mehrere Hörspiele mit körperlich bewegungsunfähigen Protagonisten aufwarteten.

»The Sky is Wider« (BBC 2016) von Linda Marshall Griffiths war so eins. Sehr berührend, ebenso einfühlsam geschrieben wie gespielt. Nach einem Verkehrsunfall leidet Ella (gesprochen von Christine Bottomley) an einem »Locked in syndrome«. Sie nimmt nur über die Ohren wahr, was um ihr Kranken...