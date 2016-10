»Die deutsche Regierung steht an der Seite der Aggressoren«

Am Dienstag wollen kurdische und deutsche Aktivisten gemeinsam für mehr Solidarität in Deutschland und Europa mit den Bewohnern der nordsyrischen Region Rojava an der Grenze zur Türkei demonstrieren. Ihr Slogan ist: »Edi Bese – Es reicht«. Was empört Sie so?

Wir wollen nicht länger hinnehmen, dass die deutsche Bundesregierung und die Behörden hierzulande sich als verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verstehen und nach dessen Diktat den kurdischen Befreiungskampf kriminalisieren. Die Ordnungsbehörde der Stadt Frankfurt untersagt bei unserer Demonstration sogar, Fahnen der tapferen Menschen zu zeigen, die dem IS in Nordsyrien unter großen Opfern die Stirn bieten. Dabei tun die das bekanntermaßen, um sich selbst und ihre demokratischen Verhältnisse in der autonomen Föderation im nordsyrischen Rojava zu verteidigen.

Unser Ziel ist, uns solidarisch mit den Menschen zu zeigen, die die Stadt Kobani in Nordsyrien von den Barbaren befrei...