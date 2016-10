Gegen moderne Sklaverei

Einer der Mitinitiatoren des nun mehr in die acht Woche gehenden Arbeitskampfes im US-Gefängnissystem ist in den Hungerstreik getreten. Das wurde nun öffentlich. Auf Nachfrage der Nachrichtenplattform AL.com bestätigte Bob Horton, Sprecher der Gefängnisbehörde Alabama Department of Corrections (DOC), am vergangenen Donnerstag, Robert Earl Council, Insasse des Limestone-Gefängnisses, verweigere die Nahrungsaufnahme. Der Gefangene werde »medizinisch betreut und täglich gewogen«. Als Grund für seinen Hungerstreik habe er angegeben, er sei »um seine Sicherheit besorgt«.

Der 42jährige Council, 1995 zu »lebenslänglich« verurteilt und über Jahre in Isolationshaft gehalten, saß ursprünglich im Holman-Gefängnis in Atmore ein und gehörte dort zu den Organisatoren des »Streiks gegen die Sklavenarbeit«. Das »Free Alabama Movement« (FAM), das den Ausstand unterstützt, erklärte, Councils Hungerstreik richte sich gegen seine am 21. Oktober erfolgte Zwangsverlegung nach L...