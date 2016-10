»In den kreisfreien Städten ist der Widerstand groß«

In Brandenburg steht eine Verwaltungsstrukturreform an, sprich die Landkreise sollen neu zugeschnitten werden. Was wird sich dadurch ändern?

So ganz genau weiß man das noch nicht. Das Land hat diesen Plan aus der Taufe gehoben, weil der Bevölkerungsrückgang sich in einigen Regionen drastisch verstärkt hat. Denken Sie etwa an Frankfurt an der Oder, die Stadt verliert immer mehr Menschen. Dabei wurde versichert, es gehe nicht darum zu sparen, sondern die Kosten der Verwaltung pro Kopf, also pro Einwohner, stabil zu halten.

Wie reagieren die Stadtoberhäupter auf die Pläne?

Der Plan, der nun dargelegt wurde, sieht vor, die bestehenden Kreise zu reduzieren und die kreisfreien Städte, bis auf Potsdam, einem solchen zuzuordnen. Insbesondere in diesen kreisfreien Städten ist der Widerstand groß und wird von den Bürgermeisterinnen und Bügermeistern angeführt. Zum Teil werden da groteske Szenarien gezeichnet, wenn Dezernenten behaupten, selbst die Fußballvereine stünd...