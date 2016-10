Ich war ein Abbild Achills

In München flogen 2004 nur mehr Nebelkrähen herum. Mit langen, gemessenen Flügelschlägen zogen sie ihre Kreise – ein feierliches »Kräh-Kräh« von sich gebend –, und mit »Nebelkrähen« meinte ich natürlich nicht die zoologische Spezies der Corviden, sondern die absolut indiskutablen Frauen, die in der Stadt ihr Unwesen trieben.

2004 war ich viel mit Julitta unterwegs, einer netten, etwas einfältigen Hotelerbin – auf rein platonischer Basis, versteht sich, denn so gutmütig Julitta auch war, es kostete viel Geduld, ihr zuzuhören, weil sie die ganze Zeit nur von »Permanent-Make-up«, der »drohenden Verhornung ihrer Chakra-Zentren« und der »allerneuesten, gaaaanz, gaaaanz edlen Szenedisco« redete, die dann meistens irgendein Kellerlokal war, in dem ihr irgendwer GBH in den Drink reinkippte oder der Türsteher sie zwanzig Minuten vorm Eingang warten ließ, obwohl auf ihren Namen eine Wodkaflasche für 300 Euro reserviert war. 300 Euro waren für Julitta keine Summe, si...