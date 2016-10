Es ist zum verrückt werden

Sie sind satt, sie sind gelangweilt, und sie sind großspurig – im Sinne des Wortes. Sie knattern sich einen ab und lehnen in ihren motorisierten Ledersitzen wie zu Hause vor dem Breitfernseher. Jedes Frühjahr drohen sie sich totzufahren, weil sie meinen, die Kraft ihrer Maschinen sei de facto mit ihnen identisch. Dann trifft man sich zur Trauerfeier, wo immer ein Pfaffe etwas vom »Highway to hell« sabbert. Ja, und dann gibt’s Kuchen. So wie der Kuchen heißt, sehen gewöhnlich auch die Fahrer aus. Ja, ich weiß, dass klingt alles ein wenig nach Klischee und Vorurteil, aber verdammt, hat schon mal jemand darüber nachgedacht, warum es Klische...