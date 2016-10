Kein Lob der Rache

Es gibt in der Literaturgeschichte wenige Figuren, die derart in die Vergangenheit verkrallt, derart auf Rache eingeschworen sind wie Elektra in dem gleichnamigen Drama Hugo von Hofmannsthals. Die Vorgeschichte ist die des griechischen Mythos: Elektras Vater Agamemnon kehrte nach zehn Jahren aus dem Trojanischen Krieg zurück und wurde von seiner Frau Klytämnestra und deren Geliebten Aegisth mit dem Beil erschlagen. Während Agamemnons Sohn Orest verschwunden ist, reagieren die beiden Töchter, die seit dem Mord eingesperrt sind, unterschiedlich: Während Chrysothemis das Geschehene vergessen will und sich ein normales Leben wünscht, hofft Elektra nichts anderes, als dass Orest endlich zurückkehren und die Täter mit nämlichem Beil töten möge.

Neue Zusammenhänge

Richard Strauss hat das Stück behutsam gerafft und sich von Hofmannsthal einige zusätzliche Sätze schreiben lassen, wo er Zeit brauchte, seine Figuren singen zu lassen. Es handelt sich um einen frühen un...