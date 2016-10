Im Zweifel Maulhelden?

Das Oberlandesgericht München hat am Donnerstag den Prozess gegen vier Mitglieder der »Oldschool Society« (OSS) wegen Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung fortgesetzt. Die Verteidiger des Angeklagten Markus Wilms brachten Beweisanträge ein, die den Willen der Gruppe zur tatsächlichen Ausführung von Anschlägen in Frage stellen sollen. Ein Beamter des Bundeskriminalamts erklärte Details zur technischen Umsetzung der Überwachung des vermeintlich abhörsicheren »Telegram«-Chats, in dem Vernichtungsphantasien gegen Geflüchtete und Menschen mit Behinderung geäußert worden waren. Laut Anklage plante die Gruppe unter anderem Nagelbombenanschläge auf Unterkünfte für Asylsuchende. Einer möglichen Tatausführung im Anschluss an ein Gruppentreffen kamen die Verhaftungen im Mai 2015 zuvor.

Rechtsanwalt Reinhard Baehr führte am Donnerstag einen Brief ins Verfahren ein, den der »Vizepräsident« der OSS, Markus Wilms, knapp vier Wochen nach der Verhaftung an sein...