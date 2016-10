Gleichstellung in 170 Jahren

Frauen bekommen weniger Geld für den gleichen Job als Männer und leisten weltweit den größten Teil der unbezahlten Arbeit, das ist bekannt. Dem am Dienstag veröffentlichten Gleichstellungsbericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos zufolge hat sich die ökonomische Kluft zwischen Frauen und Männern wieder vergrößert. Waren die Wissenschaftler, die den »Gender Gap Report« im Auftrag des WEF jährlich erarbeiten, 2015 noch davon ausgegangen, dass sich die Schere in 117 Jahren (2133) schließen wird, so rechnen sie jetzt mit 170 Jahren.

Sie untersuchen seit 2005 regelmäßig, wie ...