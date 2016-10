Ein Meilenstein

Das diesen Sommer von den Musikerinnen, Journalistinnen und Schriftstellerinnen Sandra und Kerstin Grether gegründete Label Bohemian Strawberry, das sich vorrangig um weibliche Künstler kümmern will, bringt das erste Album heraus. Es ist das zweite von Doctorella, der Band der Grether-Sisters, und heißt »Ich will alles von dir wissen«.

Das Debüt »Drogen und Psychologen« war 2012 auf Zickzack erschienen. In der neuen Besetzung sind neben den singenden Schwestern an Leadgitarre und Keyboards der Gitarrist Sascha Rohrberg sowie die Brüder Flavio (Drums) und Fabrizio Steinbach (Bass), die ebenso wie die Grethers Zwillinge sind, mit an Bord.

Den Eröffnungssong bildet »Ich brauche ein Genie«, der schon als Youtube-Hit die Runde machte. Nach diesem Chanson mit Drive, in dem potentielle Zweierbeziehungen problematisiert werden (mit dem Slogan »Upgrade my heart!«), fr...