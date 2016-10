Mieser Lohn bei C&A

Die Stimmung unter der Belegschaft der Modekette C&A in den Niederlanden ist mies. Seit sage und schreibe acht Jahren haben die meisten keine Lohnerhöhung mehr erhalten. Geht es nach dem Willen des expandierenden Familienunternehmens, soll sich daran auch bis Mitte 2018 nichts ändern. Der Gewerkschaftsbund FNV ist mit der Geduld am Ende. Am Dienstag lud er die Mitarbeiter von C&A zu einem Treffen in Lisse ein, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Über das Ergebnis der Zusammenkunft war am Donnerstag (bis jW-Redaktionsschluss) noch nichts bekannt.

Fast alle zahlen schlecht

Die Situation im Textilhandel ist tatsächlich unhaltbar. Nicht nur bei C&A, sondern auch bei den Konkurrenten wie Primark, Hunkemöller, Charles Vögele oder Peek & Cloppenburg. Es gibt nämlich im Moment zwei Tarifverträge in der Kleidungsbranche: einen für alle, die nach 2013 eingestellt wurden, und einen für jene, die schon länger dabeisind, nach Angaben der Gewerkschaf...