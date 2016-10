Deutsche Waffen für die »Flics«

Die französische Polizei wird aufgerüstet. Bernard Cazeneuve, Innenminister der sozialdemokratischen Regierung unter Staatspräsident François Hollande, kündigte am Mittwoch abend in Paris eine Reihe von Maßnahmen an, die »zum Schutz« der Ordnungskräfte getroffen würden. Darunter die Bewaffnung mit deutschen Sturmgewehren und schusssicheren Westen aus Keramik. Vorausgegangen war Cazeneuves Erklärung ein Treffen zwischen Vertretern der Polizeigewerkschaften und Hollande in dessen Amtssitz, dem Elysée-Palast. Einige hundert Polizisten hatten in den vergangenen zwei Wochen in verschiedenen Großstädten sowie vor dem Pariser Justizministerium demonstriert und mehr Sicherheit für sich und ihre Familien verlangt.

Anlass der Beamtenproteste war die Attacke auf ein Polizeifahrzug am 9. Oktober in der Kleinstadt Viry-Chatillon im Süden von Paris. Unbekannte hatten den Wagen mit Molotowcocktails angegriffen und vier Uniformierte zum Teil schwer verletzt. Ein Beamter s...