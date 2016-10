Prunkräume für Rassisten

Am Samstag finden sich in der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz ultrarechte Politiker und Publizisten aus ganz Europa ein. Das Vernetzungstreffen wird unter dem Titel »Kongress: Verteidiger Europas« in den Redoutensälen, den Prunkräumen des Landes Ober­österreich, abgehalten. Die Veranstalter sprechen von einer »Leistungsschau der patriotischen, identitären und konservativen Arbeit«. Auf der Liste der Referenten finden sich Gestalten wie die Publizisten Jürgen Elsässer, Manuel Ochsenreiter und Thomas Bachheimer, Burschenschafter, aber auch der Generalsekretär der Freiheitlichen Partei (FPÖ), Herbert Kickl. Rechte Verlage, Medien und Organisationen werden auf der Internetseite der Veranstaltung als »Aussteller« gelistet.

Zahlreiche Prominente haben in den vergangenen Wochen an Ober­österreichs Landeshauptmann Josef Pühringer von der konservativen Volkspartei (ÖVP) appelliert, das rechte Treffen nicht dadurch zu unterstützen, dass dieses in Räumlich...