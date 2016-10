DuMont baut Journalistenstellen ab

Das Ingeborg-Bachmann-Zitat »Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar« steht an der roten Außenwand der Cafeteria im Verlagsgebäude – nicht als Graffiti, sondern als professionell gemaltes Credo. Doch einige Redakteure der Berliner Zeitung, die täglich daran vorbeigehen, hatten in den letzten Tagen nicht den Eindruck, dass die DuMont-Mediengruppe sich an diesem Standort selbst daran hält. Am Donnerstag bestätigte das Unternehmen die schlimmsten Gerüchte im Zusammenhang mit einem schon länger bekannten Umzugsplan: Die Redaktion bleibt nicht in ihrer bisherigen Form bestehen. Dasselbe gilt für den Berliner Kurier. Beide Zeitungen sollen demnächst in einem »Newsroom« gemeinsam produziert werden – mit 50 Stellen weniger als bisher. »Zur Realisierung dieses Vorhabens hat sich die DuMont-Mediengruppe entschlossen, eine neue Gesellschaft zu gründen, die Berliner Newsroom GmbH«, teilte das Verlagshaus am Donnerstag in Köln mit. Die rund 160 Redakteurinnen und Redak...