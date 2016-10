Angriff der roten Laternen

Am Dienstag kämpften die beiden Aschenbrödels aus Hamburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Beide klammern sich derzeit an den roten Laternen fest. Sankt Pauli ist das Schlusslicht der 2. Liga, aber in der eingestürzten, äh, Kohlenmine der sogenannten Kiezkicker lebt definitiv kein Kanarienvogel mehr. Wenn die Jungs des früheren Norbert-Siegmann-Opfers Ewald Lienen (das bekannteste Foul der Bundesligageschichte, am 14.8.1981, jW) auf den Platz laufen, spult sich für die ihr Leben ein ums andere Mal rückwärts ab und das im Affenzahn. Der einzige Sieg gelang Pauli daheim gegen die Arminia aus Bielefeld, den einzigen bislang noch sieglosen Zweitligaklub. Aber so wie die Fans gestrickt sind, finden die die rote Laterne natürlich auch wieder geil. Vom Rotlicht kommt, wer im Rotlicht verweilt, sagen manche.

Für den glorreichen Hamburger SV stellt sich die Situation anders dar. Die Verpflichtung des ehemaligen Hoffenheimers Markus Gisdol ist spektakulär, weil ...