Nikolaus-Fest: »Political Correctness« siegt

Der niederländische Zweig des TV-Senders RTL hat am Montag angekündigt, in seinem alljährlichen »Sinterklaas«-Programm keine »Zwarte Pieten« mehr einzusetzen. Während Antirassismusgruppen den Schritt begrüßen, sind Politiker rechts der Mitte empört: »RTL ermordet das Nikolaus-Fest!« erregte sich Halbe Zijlstra, der Fraktionsvorsitzende der in den Niederlanden regierenden Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) von Ministerpräsident Mark Rutte. »Sinterklaas« ist das niederländische Pendant zur in Deutschland bekannten Nikolaus-Figur.

Die Figur des »Zwarte Piet« – in deutscher Tradition so etwas wie der Knecht Ruprecht – gehört bei unseren Nachbarn seit mehr als 100 Jahren als Begleiter zu »Sinterklaas«, so wie auch das »Pakjesboot 12«, der alte Dampfer, auf dem der Nikolaus im November aus Spanien samt seiner Geschenke angeschippert kommt. Immer legt er in einem anderen Hafen an, in diesem J...