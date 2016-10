Brasilien: Kampf gegen Asbest

Verkehrte Welt: Seit 1993 ist Asbest in Deutschland verboten, in der EU seit 1999. Auch in zahlreichen anderen Ländern ist die Verwendung der Mineralfaser nicht erlaubt. Doch in Brasilien ist das krebserregende und tödliche Lungenkrankheiten auslösende Material weiterhin zugelassen. Es wird nicht nur abgebaut, sondern auch in zahlreichen Produkten wie Dachplatten und Wasserbehältern in großem Stil verwendet sowie exportiert. Ob Favela oder Mittelschichtsiedlung: Die meisten Häuser und Fabriken sind mit asbesthaltigen Faserplatten gedeckt, was genauso für viele der Indianerdörfer von Süd- bis Nordbrasilien gilt.

