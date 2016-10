»Die ›Demo für alle‹ widerspricht der Hackerethik«

Der Chaos-Computer-Club hat sich einem von mehr als 80 Verbänden und Parteien getragenen »Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt« angeschlossen: Dieses wird kommenden Sonntag gegen die sogenannte Demonstration für alle, Dfa, in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden protestieren. Weshalb werden Sie sich ihr entgegenstellen?

Eigentlich ist der Chaos-Computer-Club ein reiner Technikverein, selbstverständlich sind wir aber auch Teil der Gesellschaft: Bei uns organisieren sich Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung: Schwule, Lesben, Queere, Transgender, Intersexuelle und was es sonst noch alles gibt. Häufig werden sie deshalb nicht akzeptiert. Wir haben gesehen, wie sie darunter leiden. Deshalb haben wir uns gefreut, als ein neuer hessischer Lehrplan im September in Kraft trat, der in dieser Hinsicht Aufklärung und Offenheit vorsieht. Als die angebliche »Demonstration für alle« bekanntgab, am Sonntag für angestaubte Familienverhältnisse und gegen...