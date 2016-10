»Eiserner Widerstand«

Venezuelas Regierung hat mit der Einberufung des Nationalen Verteidigungsrates auf die jüngsten Attacken der Opposition reagiert. Präsident Nicolás Maduro kündigte am Dienstag (Ortszeit) in einer von allen Fernsehsendern übertragenen Rede vor Tausenden Anhängern in Caracas an, dieses nach Artikel 323 der Verfassung oberste Beratungsgremium in Angelegenheiten der nationalen Verteidigung Venezuelas zu aktivieren. Es setzt sich aus den Repräsentanten aller öffentlichen Gewalten zusammen. Somit gehört auch Parlamentspräsident Henry Ramos Allup, einer der wichtigsten Widersacher der Regierung, dem Gremium an. Maduro forderte ihn ausdrücklich auf, an der für den gestrigen Mittwoch geplanten Sitzung teilzunehmen, um über den »parlamentarischen Putsch« der Nationalversammlung zu beraten.

Das vom Oppositionsbündnis MUD (Tisch der demokratischen Einheit) kontrollierte Parlament hatte am Sonntag beschlossen, unter anderem gegen die obersten Richter und die Direktoren...