Gegen die, die nicht ins Bild passen

Sozialdemokratischer Sauberkeitswahn hat in Hamburg Tradition. Schon in den 90ern äußerte ein lokaler SPD-Funktionär gegenüber Journalisten, man müsse »mal mit dem Gartenschlauch durchs Schanzenviertel gehen«. Dabei hatte er nicht nur Graffiti und Abfall im Blick, sondern auch Junkies, Obdachlose, »linke Zecken« und wer sonst für rechte Sozis als »menschlicher Müll« zu sehen ist. Ebenfalls Jahrzehnte zurück reichen Versuche der SPD, die City und besonders den Hauptbahnhof von »Randständigen« zu »säubern« – was die Partei nicht daran hindert, jetzt einen neuen Versuch zu starten.

Im Hamburger Abendblatt, dem Leib- und Magenblatt des Hamburger Kleinbürgertums, präsentierte Falko Droßmann (SPD), Chef des Bezirks Mitte und ursprünglich Berufsoffizier, am Sonnabend Pläne zur Umgestaltung des Bahnhofsumfelds. Mit einer Verstärkung des Sicherheitspersonals und baulichen Maßnahmen solle die »Attraktivität« vor allem der östlichen Seite des Bahnhofs, zum Viertel St...