»Sie ersticken uns«

Umweltzerstörungen in nie gekanntem Ausmaß begleiten den Vormarsch der »Anti-IS-Koalition« auf Mossul. Sie seien eine »Kriegswaffe«, um vorrückende Truppen zu stoppen und nach dem Abzug verbrannte, unbewohnbare Erde zu hinterlassen, heißt es in einem Bericht von Pax, einer niederländischen Friedensorganisation. Im syrisch-irakischen Grenzgebiet wurden seit September 2014 syrische Ölquellen von der US-geführten »Anti-IS-Allianz« bombardiert – angeblich, um vorhandene IS-Kommandostrukturen zu zerstören. Doch schon nach der Besetzung dieser Ölquellen durch bewaffnete Gruppen 2012 hatte deren unprofessionell durchgeführte Ausplünderung begonnen. Tausende improvisierte Ölraffinerien entstanden, Kinder arbeiten dort mit bloßen Händen und Füßen am offenen Feuer.

Sechs ausgewählte Satellitenbilder der US-Organisation NASA, die zwischen Mai und August aufgenommen wurden, zeigen schwere Umweltzerstörungen in der Ninive-Ebene im Nordirak. Auf dem ersten Bild ist der ...