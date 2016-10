Der Feind steht im Osten

Am Mittwoch hat in Brüssel ein zweitägiges Treffen der Verteidigungsminister aller NATO-Staaten begonnen. Bei der Tagung sollen die Aufrüstungspläne für Osteuropa bestätigt werden. Im Juli war beim Gipfeltreffen der Allianz beschlossen worden, Tausende Soldaten in Polen und in den baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland zu stationieren. Seitdem laufen die Vorbereitungen für die Truppenverlegung auf Hochtouren. Die Bundeswehr soll in Litauen einen NATO-Verband anführen.

Als Reaktion auf das weitere Vorrücken des westlichen Militärbündnisses nach Osten hat Moskau »Iskander«-Raketensysteme in die Exklave Kaliningrad verlegt.

Bei ihren Gesprächen befassen sich die Minister auch mit einer verstärkten...