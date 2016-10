Rechten die Straße freigeprügelt

Am Samstag ist es in Fellbach (Baden-Württemberg) zu massiven Polizeiübergriffen auf Antifaschisten gekommen. Rund 300 Nazigegner hatten sich in der 45.000-Einwohner-Gemeinde versammelt, um gegen einen Aufmarsch von Neofaschisten zu protestieren. Neben verschiedenen antifaschistischen Gruppen hatten Amnesty International Waiblingen, die örtlichen Jusos und Gliederungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sowie der Linkspartei zu den Protesten gegen einen Aufmarsch der extrem rechten Zusammenschlüsse »Fellbach wehrt sich« und »Rebellen für Deutschland« aufgerufen.

»Unsere Position zu dieser kruden Mischung aus Rechtsradikalen, Rassisten und Verschwörungstheoretikern ist eindeutig. Sie lautet: Wir brauchen keinen politisch braunen Fleck in unserem bunten Fellbach«, mahnte Dieter Keller, DGB-Vorsitzender in Fellbach und Rems-Murr. In einer bemerkenswerten Rede sprach sich der Gewerkschafter auch gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und Waffenexporte aus....