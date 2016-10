Preise helfen, Preise nerven

Ich habe es gestern erst wieder gehört. Ein Redakteur würdigte die Qualität eines meiner Texte, aber er tat es auf eine merkwürdig einschränkende Weise: Dass mein Text noch keinen Preis bekommen habe, sagte er, mache nichts, denn er wisse ja um dessen Qualität – und er wisse auch, dass man Texte auf eine gewisse Art anlegen müsse, damit sie preiswürdig seien. Habe ich da etwa eine Gehirnwäsche verpasst, trotz meiner zehn Jahre im Literaturbetrieb und der Annahme, ich habe alle möglichen Gehirnwäschen erfolgreich durchlaufen? Kann es sein, dass es ein mir unbekanntes Subsystem gibt, das über die Vergabe von Literaturpreisen entscheidet?

Natürlich will ich Literaturpreise nicht geringschätzen. Sie sind gut und wichtig, weil Autoren (einige ganz) von ihnen leben – und die Vielzahl von Literaturpreisen in Deutschland ist sowieso einmalig und ermöglicht so manches Stück Literatur, das ohne sie nicht entstanden wäre. Dennoch empfinde ich einen ungehörigen Druck,...