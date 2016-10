Solidaritätsadresse für Wallonien

Kanadische Wissenschaftler haben in einem offenen Brief »das Parlament der belgischen Provinz Wallonien und die belgischen Wähler« ihrer Unterstützung bei deren »anhaltender historischer Ablehnung« des kanadisch-europäischen Freihandelsabkommens CETA versichert. Gus Van Harten, Professor an der Osgoode Hall Law School in Ontario, einer der Unterzeichner der Solidaritätsadresse, nannte gegenüber dem Weblog Canadian Progressive als Grund für die Initiative die Berichte »über den Druck, den kanadische Politiker und Wirtschaftsvertreter ausüben, um den Entscheidungsprozess Walloniens zu CETA zu beeinflussen«.

Die Akademiker zeigen sich »ermutigt durch den demokratischen Prozess in Wallonien«, der »eine eingehende und sorgfältige Prüfung der Mängel von CETA als Teil einer echten und nachdenklichen Debatte« erlaubt habe. Kanadische Wähler hätten sich eine ähnliche Debatte in ihrem Parlament unter Berücksichtigung der Gesetzgebungen in den kanadischen Provinzen g...