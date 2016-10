Minderheit hortet immer mehr Kohle

Eigentlich eine Binsenweisheit: Wer nichts oder wenig hat, kann auch nichts sparen. Im Gegenteil: Armut führt nicht selten in die Schuldenfalle, wodurch die Not noch größer wird. Nach einer aktuellen Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ist das in Deutschland ein inzwischen weitverbreitetes Phänomen. Die Mehrheit der Menschen im unteren Drittel der Einkommensskala muss sich demnach heutzutage Geld leihen, um über die Runden zu kommen. Rücklagen bilden können nur Menschen mit höheren Gehältern. Spitzenverdiener können dem Bericht zufolge mehr als 30 Prozent ihres Einkommens auf die hohe Kante legen.

Die von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderte Untersuchung wurde am Dienstag veröffentlicht. In ihrem Rahmen haben Jochen Späth und Kai Daniel Schmid vom Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen die Ersparnisse, Sparquoten und Anteile am gesamten Sparvolumen für verschiedene Klassen von Haushaltsn...