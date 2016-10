Rechtes Allgemeingut

Nach spektakulären Ereignissen richten Mainstreamme­dien ihre Scheinwerfer für eine Weile auf das Objekt ihrer Neugierde, um bald wieder woandershin zu leuchten. In den letzten Tagen wurde die »Reichsbürgerbewegung« durchgehechelt, seit in der vergangenen Woche ein »Reichsbürger« im fränkischen Georgensgmünd einen Polizisten erschossen hatte. »Die kranke Welt der Reichsbürger«, titelte Bild, »Reichsbürger – Das sind ihre kruden Mythen«, so Spiegel online, die FAZ kommentierte: »Staatsfeinde«. Von den Politikern hieß es fast durchgängig, als hätten sie sich abgesprochen, »Reichsbürger« seien keine harmlosen Spinner.

Das aber ist höchstens die halbe Wahrheit. »Reichsbürger« können gefährlich sein, das haben sie bereits mehrfach bewiesen – aber natürlich sind sie Spinner. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Gerade weil sie Spinner sind, Querulanten, vermeintliche und wirkliche Justizopfer, Esoteriker und Eigenbrötler, sind sie gefährlich. Wer sich in abwegige The...