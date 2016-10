Koalition rückt auf Mossul vor

Rund eine Woche nach Beginn der Offensive zur Rückeroberung Mossuls von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) sind irakische Spezialeinheiten nach eigenen Angaben bis zum östlichen Stadtrand vorgestoßen. »An unserer Front sind wir nur fünf oder sechs Kilometer von Mossul entfernt«, sagte am Dienstag der Kommandant der Anti-Terroreinheit CTS, Ahmed Al-Assadi. Vom Nordosten näherten sich kurdische Peschmerga-Kämpfer der Stadt, in der noch bis zu 6.000 IS-Kämpfer vermutet werden. Dagegen kam die aus dem Süden vorrückende irakische Armee der Stadt nur langsam näher.

Im Westen Mossuls waren Kämpfe bislang ausgeblieben. Die schiitischen Milizen Haschd Al-Schaabi (Volksmobilisierungseinheiten) erhielten den Auftrag, in das Gebiet zwischen...