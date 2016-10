Vielerlei Verrohung

Nichts war normal. 17.700 Zuschauer und absolute Ruhe. Das erste Heimspiel des 1. FC Magdeburg nach dem Tod seines Fans Hannes S. am 12. Oktober begann mit einer Schweigeminute und einer Choreo in der Ultra-Kurve vor seinem überlebensgroßen Foto. Bislang sind die Umstände seines Todes nicht aufgeklärt. Spekulationen gibt es viele. Fakt ist, dass der junge Mann nach einem Sturz aus einem Regionalzug, in den er gerade erst eingestiegen war, lebensgefährliche Verletzungen erlitt, denen er später erlag. Anhänger des rivalisierenden anhaltinischen Clubs aus Halle waren ebenfalls in dem Zug.

Nichts ist klar. Bis auf eines: Fans aus ganz Deutschland bis nach Österreich bekundeten ihre Trauer und eine Art von ein Einsehen; Hardcore-Supporter aus Halle ebenso wie die der Austria aus Wien. Nachdenken über einen zivilisierteren Umgang miteinander im, vorm und neben dem Stadion ist mehr als angebracht. Und nicht zu vergessen auf dem Platz, wo nicht selten übergroße Hä...