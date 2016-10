Wieder Kämpfe um Aleppo

Nach dem Ende einer einseitig von Russland und Syrien ausgerufenen dreitägigen Feuerpause haben die Kämpfe um den Osten der nordsyrischen Stadt Aleppo in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder begonnen. Die syrische Armee meldete am Sonntag die Einnahme einer Luftwaffenbasis südwestlich von Aleppo, die im August von der »Armee der Eroberung« besetzt worden war. Außerdem seien Ausbildungslager, Stellungen und Fahrzeuge »terroristischer Organisationen« zerstört worden, in deren Reihen habe es Tote und Verletzte gegeben. Über Verluste auf seiten der syrischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten wurden keine Angaben gemacht.

Luftangriffe auf den Ostteil von Aleppo waren bereits am 18. Oktober eingestellt worden, um die Waffenruhe vorzubereiten, die am 20. Oktober offiziell begann. Flugblätter waren verteilt worden, auf denen die Transferwege für Zivilisten und Kämpfer gekennzeichnet worden waren. Dreimal war die Waffenruhe mit dem Ziel verlängert worden, Verl...