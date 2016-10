Blühende Landschaften

Afghanistans erfolgreichster und wichtigster Wirtschaftszweig sind der Anbau von Schlafmohn und die Produktion von Opiaten, hauptsächlich Heroin. Die Branche hat in diesem Jahr ein außergewöhnliches Wachstum zu verzeichnen. Das geht aus dem jüngsten Bericht des UN-Büros für Drogen und Kriminalität (UNODC) hervor, der am Sonntag veröffentlicht wurde (jW berichtete). Es handelt sich dabei um vorläufige Schätzungen für das Jahr 2016 nach Abschluss der Ernte.

Das UNODC nimmt an, dass die afghanische Opiumproduktion gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent auf 4.800 Tonnen gestiegen sei. Gleichzeitig sei die Anbaufläche aber lediglich um zehn Prozent auf 201.000 Hektar erweitert worden. Das wird guten Witterungsbedingungen und technischen Fortschritten der Landwirtschaft zugeschrieben. Die Fläche zerstörter Schlafmohnfelder sei aufgrund der verschärften Sicherheitslage, aber auch wegen Mangel an Geld, um 91 Prozent auf nur noch 355 Hektar gesunken. Auch in früheren ...