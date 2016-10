Mangelhafte Rehabilitierungspläne

Schwule Männer, die in der Bundesrepublik Opfer des Paragraphen 175 StGB wurden, können endlich auf Rehabilitierung hoffen. Am Freitag legte Bundejustizminister Heiko Maas (SPD) einen entsprechenden Referentenentwurf vor. Dem Papier zufolge plant Maas, dass die Opfer der staatlichen Verfolgung mit lediglich 1.500 Euro pro Haftjahr und einer Pauschale von 3.000 Euro für den Urteilsspruch abgespeist werden sollen.

In der Bundesrepublik galt der Paragraph bis 1994. Er wurde erst infolge

der Annexion der DDR und der damit einhergehenden Rechtsangleichung ersatzlos gestrichen. In der DDR war er bereits 1988 abgeschafft worden. Faktisch war er jedoch schon seit der DDR-Strafrechtsreform 1957 nicht mehr angewandt worden. Der von den Faschisten verschärfte Gesetzestext hatte in der BRD hingegen bis ins Jahr 1969 in der von den Nazis erlassenen Form weitergegolten. Insgesamt kam es in der Bundesrepublik zu mehr als 100.000 Ermittlungsverfahren. Mindestens 50.0...