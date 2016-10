Der Reminiszenzeffekt

Am 2. Mai 2005 fand in der Londoner Royal Albert Hall in London das erste Reunionkonzert der britischen »Supergroup« Cream statt, an deren Virtuosität kaum eine andere Rockband je heranreichte. Die Tickets waren innerhalb einer Stunde ausverkauft und kosteten auf dem Schwarzmarkt bis zu 2.500 Pfund. Das Publikum der 60- bis 64jährigen Musiker bestand fast ausschließlich aus Rockenthusiasten im Alter zwischen 50 und 60. Offensichtlich hielten nur Generationsgenossen große Stücke auf die Musik dieses legendären Trios, wohingegen Jüngere oder Ältere damit nicht viel anfangen konnten. Dieses Phänomen ist nach Einschätzung des niederländischen Psychologen Douwe Draaisma auf den eingehend erforschten »Reminiszenz-Effekt« zurückzuführen. Bittet man Versuchspersonen, von den für sie autobiographisch bedeutsamsten Erinnerungen zu erzählen, kommt eine eigentümliche Asymmetrie zum Vorschein. Die Probanden, die auf die 60 zugehen oder älter sind, erinnern sich besond...