Fernsehreportagen und -Dokumentationen werden zunehmend durch Krimis ersetzt, in denen zumeist Osteuropäer über unser friedliches Gemeinwesen hereinbrechen und am Schluss geschnappt werden. Kommt ein Journalist einem Fernsehredakteur mit einer gut recherchierten Geschichte, zum Beispiel über einen einschlägig bekannten Westberliner, der Millionen mit der Versorgung von Flüchtlingen und dem Bau von Asylunterkünften verdient, heißt es: »Mach einen Krimi draus!« Wenn der Journalist dem nachkommt, muss der »Geschäftsmann« noch mindestens einen Mord begehen und von einem Osteuropäer in der Asylbaracke erschossen werden. So nehmen allabendlich Millionen von Fernsehzuschauern an der polizeilichen Schmauchspurensuche teil. Je amerikanischer, desto mehr Explosionen, Verfolgungsrennen und Schießereien; je deutscher, desto völkischer, menschelnder und vergrübelter – für jeden etwas.

Neuerdings gibt es noch eine weitere Schmauchspurensuche, von »schmauchen« für rauche...