Immer im Weg

Meiner stand mir zuerst immer nur auf den Füßen rum. Furchtbar, der Mann, der konnte sich nicht vernünftig beschäftigen. Viele, die was gewesen sind, sind dann ja nichts mehr und haben damit Probleme. Das trifft aber eher Männer, denn Frauen haben sowieso immer zu tun, ob sie nun arbeiten oder nicht. Männer müssen sich dann erst was Eigenes neu suchen, und das kann ziemlich schiefgehen.

Frau Schletter sagt, als ihrer in Rente ging, da hat er sich was Eigenes gesucht. Er stand ihr auf den Füßen rum, sie hat ihm das gesagt, und man weiß ja: Männer sind schnell eingeschnappt, wenn man ihnen sagt, dass sie im Wege sind. Dann sollte sie ihm auch noch mitten am Vormittag Kaffee kochen, obwohl es Kaffee ja erst um 16 Uhr gibt, aber das hatte seine Sekretärin eben immer gemacht. Da hat sie gesagt: »Bin ich deine Sekretärin? Das führen wir gar nicht erst ein, Kaffee am Vormittag...