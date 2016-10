Grüne Liebe, Ayurveda-Energie

Der Tee, den ich geschenkt bekam, hatte einen Namen; er hieß »Grüne Energie«, und es handelte sich bei ihm um eine »ayurvedische Grünteemischung mit Guarana, Ingwer und Holunderblüte«, die laut Packungsaufdruck »herb-fruchtig, energetisierend« und »konzentriert« war und so schmeckte, wie grüne Nicht-Licht-Energiesparlampen leuchten: gar nicht, allenfalls ein matter Abglanz war zu spüren, hier war schon der erste Aufguss der dritte.

Kompensiert wurde der substantielle Mangel durch allerlei Aufschriften auf den Papierstückchen, an denen man die nassen Teerückholbeutel wieder aus der Kanne oder der Tasse herauszieht: »Liebe ist Seligkeit«, las ich, »Liebe ist die Wurzel von Mitgefühl« und »Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit sind die Wurzeln des Lebens«. Soweit so lala oder auch »So weit, so gut«, hörte man den Mann, der aus dem sechsten Stock fiel, bei jedem Stockwerk sagen, an dem er vorbeirausch...