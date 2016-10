Freiheit für die Black Panthers! Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Als sich zwei Collegestudenten Mitte Oktober 1966 in einem Büro im kalifornischen Oakland diskutierend zusammensetzten, ahnte noch niemand – auch die beiden nicht –, was sie einmal erreichen könnten oder erreichen würden. Die beiden jungen Männer waren der 24jährige Huey P. Newton und der 29jährige Bobby Seale. Sie verließen das Büro mit einem Papier, das sie das »Zehn-Punkte-Programm« nannten. Durch die damals von ihnen gegründete Organisation, die »Black Panther Party« (BPP), würden sie in die Annalen der Geschichte eingehen.

Die Partei hatte eine weltweite Wirkung und prägte eine ganze Generation mit ihrem Schwarzen-, Klassen- und Jugendwiderstand. Das alles liegt jetzt 50 Jahre zurück, ein ganzes Leben also. Und wer hätte damals gedacht, dass noch heute jemand von uns lebt?

Jahrzehnte nach Gründung der Partei sitzen einige von uns immer noch als politische Gefangene in den Knastzellen des Systems. Lasst uns diese Mitkämpfer nicht vergessen, die i...