Protest wäre angemessen

Die Partei Die Linke fordert von der Bundesregierung Kritik an der Absetzung der gewählten Staatschefin Brasiliens, Dilma Rousseff. Deutschland solle in Lateinamerika »Frieden, Demokratie und soziale Gerechtigkeit unterstützen«. Auf Antrag der Linksfraktion diskutierte der Bundestag am Donnerstag abend in Berlin über die Situation im größten Land Südamerikas. Als erster Redner stand der Linke-Abgeordnete Wolfgang Gehrcke am Pult des Plenarsaals im Reichstagsgebäude. Er betonte, dass sich seine Fraktion »sehr darum bemüht« habe, die Bundesregierung zu einer Regierungserklärung zum diese Woche anstehenden EU-Lateinamerika-Gipfel zu »ermuntern«. Im Mittelpunkt dieser regelmäßig stattfindenden Konfe...