Pol & Pott. Echte Klöße

In »Winter-Kartoffel-Knödel« (D 2014) von Ed Herzog (basierend auf dem gleichnamigen Roman von Rita Falk) werden tatsächlich Knödel verzehrt. Mit Weißwurst und Grünkohl. Wir befinden uns in tiefster bayerischer Provinz, gekocht wird das mit diesem Landstrich verbundene Gericht von der Oma des Polizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel). Der hat eine schwere Nuss zu knacken. Nach und nach sterben die Mitglieder der Familie Neuhofer weg oder bringen sich um. Es ist alles so mysteriös, dass Eberhofer seinen Freund, den Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) einschalten muss. Sie observieren, recherchieren, kombinieren. Und liegen natürlich erst einmal falsch.

In einem Wurstladen trifft Eberhofer die aufregende Mercedes Sonnleitner-Duchamp, die einen kleinen weißen Pudel besitzt sowie eine altertümliche Villa. Sie ist neu im Dorf, alle Männer wollen etwas von ihr, nur Eberhofer bekommt es nach einer schnapsbeseelten Nacht – in der sein Freu...