Kaufland-Romanze

Sandy und Micha wollen kein Kind. Deshalb zieht sich Micha ja auch immer was drüber. Und weil Sandy die Pille nicht verträgt. Das findet Micha echt blöd, aber noch findet er Sandy schärfer als die Sache mit den Kondomen blöd. Und deshalb steigt Micha immer wieder gerne mit Sandy in die Kiste. Aber gleich ein Kind machen, obwohl sie sich doch erst die paar Wochen kennen? Das wäre ja schön blöd – noch wesentlich blöder als mit Kondomen, denkt sich Micha.

Sandy denkt genauso. Nicht weil sie Kinder nicht mag, sondern weil sie Micha so sehr mag. Und vor Micha war da lange Zeit rein gar nichts, nur Sandy und der Job im Supermarkt und die Eltern zu Hause. Und Sandy, die sich da ein bisschen mehr erhofft hatte von ihrem Leben. Und jetzt, wo Micha in selbiges reingetreten ist, ist alles so unglaublich voll Neuem, dass Sandy noch gar nicht über Micha hinaus gedacht hat. Weil was, wenn das gar nicht so lange läuft mit Micha, denkt sich Sandy? Dann sieht das, was hint...