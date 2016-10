Wer ist der Verräter?

Am 1. Mai 1916 trat Karl Liebknecht in Berlin als Redner auf einer Antikriegsdemonstration auf. Als er die Beendigung des Krieges forderte und zum Sturz der Regierung aufrief, wurde er verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Im August 1916 verurteilten ihn die kaiserlichen Richter zu einer langjährigen Zuchthausstrafe. Dieses Verdikt wurde in letzter Instanz am 4. November 1916 vom Reichsmilitärgericht bestätigt und damit rechtskräftig. In einem für den Spartakusbund verfassten Flugblatt klagte Rosa Luxemburg die Justizwillkür an.

Was ist die Folge des Verrats der offiziellen Führer der Sozialdemokratie an dem internationalen Sozialismus und des stummen Gehorsams der Massen? Was erleben wir? Der grausige Völkermord geht immer weiter und weiter und wächst sich über immer neue Länder aus. Statt sich miteinander zum Kampf gegen das internationale Kapital zu vereinigen, machen die Proletarier aller Länder einander nieder, schneiden einander auf Geheiß der K...