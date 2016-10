Faschistisches Bündnis

Am 24. Oktober 1936 bildeten Hitler und Mussolini zum »gemeinsamen Kampf gegen den Bolschewismus« und zur Unterstützung der Franco-Faschisten in Spanien die »Achse Berlin-Rom«. Mit dem Bündnis wurden die 1934 ausgebrochenen Interessengegensätze vorerst beigelegt. Vor seinem eigenen Machtantritt hatte Hitler in dem bereits im Oktober 1922 zum Diktator aufgestiegenen Benito Mussolini sein »großes Vorbild« gesehen. »Das Braunhemd«, so räumte er in seinen »Monologen im Führerhauptquartier« noch 1941 ein, »wäre vielleicht nicht entstanden ohne das Schwarzhemd.« Ebenso äußerte er, Mussolini stelle für ihn »eine ganz große Persönlichkeit« dar.

Außenpolitische Rivalität

Hitlers Bewunderung für den »Duce« als Wegbereiter des Faschismus ließ nach der eigenen Machtergreifung jedoch rasch nach. Die widerstreitenden Interessen zeigten sich zuerst in der Österreich-Frage. Rom fürchtete im Falle eines »Anschlusses« um Südtirol, seine Kriegsbeute aus dem Ersten Weltkrieg. ...