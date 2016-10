Alles unter die Lupe

Polens rechtskonservative Regierungspartei PiS will in großem Stil Konsequenzen aus den Reprivatisierungsskandalen in Warschau ziehen. Parteichef Jaroslaw Kaczynski und Justizminister Zbigniew Ziobro haben die Berufung einer »Überprüfungskommission« angekündigt, die alle Reprivatisierungsentscheidungen in der Hauptstadt seit 1989 unter die Lupe nimmt und »vielleicht« auch die in anderen Städten.

Ausgangspunkt der Kommission ist die Tatsache, dass es in Warschau unter der seit zehn Jahren amtierenden Oberbürgermeisterin Hanna Gronkiewicz-Waltz von der liberalen »Bürgerplattform« zu zahlreichen krummen Geschäften mit der Reprivatisierung von Immobilien gekommen ist. Unter der politischen Vorgabe, »kommunistisches Unrecht wiedergutzumachen«, sollten vor allem die Nationalisierungen von Grund und Boden in den ersten Nachkriegsjahren rückgängig gemacht werden. Auf diesen nationalisierten Grundstücken, deren Bebauung überwiegend in Trümmern lag, war zu sozialist...