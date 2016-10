»Humanitäre Pause« in Aleppo

Die von Syrien und Russland für den Osten von Aleppo ausgerufene »humanitäre Pause« begann am Donnerstag morgen und sollte bis 19 Uhr dauern. Kurz nach acht Uhr morgens fuhren mehrere Krankenwagen über einen der insgesamt acht gekennzeichneten Korridore in den Ostteil der Stadt, um Kranke und Verletzte zu evakuieren, berichteten Korrespondenten vor Ort. Das Russische Zentrum für Versöhnung hatte an den Übergängen Kameras installiert, deren Aufnahmen über die Internetseite des russischen Verteidigungsministeriums abrufbar waren.

Korrespondenten berichteten von Schüssen, Maschinengewehrfeuer und Raketeneinschlägen bei Bustan Al-Kasr, einem der Übergänge in der Altstadt. Möglicherweise sollten Zivilisten oder Kämpfer daran gehindert werden, den Osten der Stadt zu verlassen.

Mit der UNO-Fahne beflaggte Busse und Krankenwagen des Syrisch-Arabischen Roten Halbmondes standen bereit. Kämpfer sollten in die Provinz Idlib gebracht werden, die zu großen Teilen von der...