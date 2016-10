Dunks, Blocks, Dreier

Viel braucht es im Sport nicht, um sich den Hass von Fans und Öffentlichkeit zuzuziehen. Vor dem Saisonauftakt der nordamerikanischen Basketballiga NBA am kommenden Dienstag erfuhren das die Golden State Warriors. Sie verpflichteten Kevin Durant. Der Superstar wird das mit Wahnsinnsspielern wie Stephen Curry, Klay Thompson oder Draymond Green besetzte Team weiter verstärken. Das Bilden von »Superteams« gilt in den Vereinigten Staaten jedoch als »Shortcut« zum Titel und daher als verwerflich. Durant musste viel Unmut am eigenen Leib erfahren, inklusive des obligatorischen »Gehates« in den »sozialen Netzwerken«.

Auf dem Papier gibt es in der NBA nun keinen ernsthaften Konkurrenten mehr für die Warriors. Die Floskel vom Sport, der seine eigenen Gesetze habe, ist deshalb aber nicht gleich völlig außer Kraft gesetzt.

Am ehesten könnten den Warriors wohl die San Antonio Spurs gefährlich werden. Das Team von Trainerlegende Gregg Popovich war in den vergangenen 20 ...