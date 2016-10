Empfehlungen zur Buchmesse Macht und Herrschaft in der digitalen Welt. Von Thomas Wagner

1. Tom Slee: »Deins ist meins. Die unbequemen Wahrheiten der Sharing Economy«. Verlag Antje Kunstmann, München 2016, 272 S., 22,95 Euro

Digitale Plattformen führen mit der »Sharing Economy« nicht in den Kommunismus, wie manche Linke zu hoffen scheinen, sondern zerstören bestehende Märkte und bilden Grundlagen für die Herausbildung von Supermonopolen. Eine anschauliche Einführung in die Ökonomie des digitalen Kapitalismus.

2. Christoph Bartmann: »Die Rückkehr der Diener. Das neue Bürgertum und sein Personal«. Hanser Verlag, München 2016, 288 S., 22 Euro

Der scheidende Direktor des Goethe-Instituts in New York beschreibt plastisch, wie die digitale Servicewelt unter neoliberalen Vorzeichen eine neue Form von Dienstboten hervorbringt. Am Schluss fordert er von den Bürgern mehr Empathie sowie politische Solidarität mit der neuen Dienstleisterklasse, die für ihr Rechte mit »erhöhter Militanz« eintreten solle.

3. Yvonne Hofstetter: »Das Ende der Demokratie. Wie die...