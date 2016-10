Besser ohne Regierung

Nach Jahren drastischer »Einsparungen« und Kürzungen sowie einer Welle von Privatisierung und »Restrukturierung« der Wirtschaft, bekam das von einer Staatskrise gebeutelte Spanien Besuch vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Am vergangenen Donnerstag traf eine Expertengruppe des IWF aus Washington in Madrid ein. Deren Ziel ist es, ein Gutachten über den aktuellen Zustand der spanischen Ökonomie auszuarbeiten. Diesmal stehen die »Hombres en negro« (Männer in Schwarz) – wie diese Leute in Spanien genannt werden – unter Führung einer Frau, der deutschen Wirtschaftswissenschaftlerin Andrea Schächter. Die Gruppe trifft sich während der zwölf Tage dauernden Visite mit Repräsentanten der »Wirtschaftselite«, Vertretern der kommissarischen Regierung und Abordnungen der größten politischen Fraktionen. Anfang Dezember soll der Abschlussbericht präsentiert werden.

Wegen der politischen Pattsituation nach der Parlamentswahl im Dezember 2015 sah sich der IWF zunächst...